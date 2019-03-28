روسيا: دعوة الولايات المتحدة لموسكو بمغادرة فنزويلا "وقاحة تامة"

كتب محمد جمال

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن دعوة الولايات المتحدة لروسيا مغادرة فنزويلا وقاحة تامة، مؤكدة على أن واشنطن ليس لديها أي أساس أخلاقي أو قانوني للإدلاء بمثل هذه التصريحات، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية. وقالت زاخاروفا عبر راديو "إيخو موسكو" الروسي: "ما معنى مغادرة؟ هل يجب أن تختفي السفارة؟ هل يجب أن يغادر السياح؟ هل يجب على شركات الطاقة إنهاء عقودها؟ ماذا يعني الرحيل؟ أن تدعو (أمريكا) روسيا لمغادرة فنزويلا فهذا تجاوز للحدود ووقاحة تامة".

وأضافت زاخاروفا بأنها تسمع للمرة الأولى عن خطط لنشر قاعدة عسكرية روسية في فنزويلا.

قائلة ""أين تجري مثل هذه المناقشات؟ في قنوات التلغرام؟ لا أعرف، لم أر أي نقاش حول موضوع قواعدنا (في فنزويلا)".

مضيفة على أن وجود خبراء روس فى فنزويلا تم بناء على اتفاق حكومي دولي بين موسكو وكاراكاس، مؤكدة أن روسيا لا تنتهك القوانين الدولية.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير الماضى، بعدما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.