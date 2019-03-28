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رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

الخميس، 28 مارس 2019 01:52 م
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة على عبد العال
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى حالة الموافقة عليها داخل مجلس النواب، سيكون التصويت من الناخبين على مجموع المواد المقترح تعديلها جملة وليس مادة مادة.

 

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى، ردا على مقترح من رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، الذى تساءل عن إمكانية أن يصوت المواطن على التعديلات بالتصويت على كل مادة لوحدها وليس على مجموع المواد كلها مرة واحدة.

 

وقال "عبد العال": "بالنسبة للاستفتاء، هل يصوت الناخب بالموافقة أو الرفض على مادة مادة ولا على مجموع المواد، من الناحية العملية البطاقة موجود فيها المواد المعدلة، لابد أن يوافق عليها كلها أو يرفضها كلها، فهناك أكثر من 50 مليون ناخب وصعب أن يتم استفتاء على مادة مادة، التصويت على مجموع المواد أسهل من الناحية العملية".

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