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حبس المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس بالسكين أثناء ضبطه

الخميس، 28 مارس 2019 10:10 ص
حبس المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس بالسكين أثناء ضبطه المتهم
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم "عمرو.أ" 18 سنة، ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس أثناء ضبط والده، حيث سدد له طعنتين نافذتين بالصدر.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية قام بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
 
وتمكن ضباط مباحث بلبيس من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.

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