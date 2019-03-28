تفاصيل ضبط شخص انتحل صفة طبيب يزاول الطب فى عياديتين بالمحلة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط حاصل على ثانوية عامة انتحل صفة طبيب بالمحلة الكبرى وقام بإجراء عمليات جراحية لمواطنين، ومزاولة مهنة الطب من خلال عيادتين.

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية قيام (أحد الأشخاص حاصل على ثانوية عامة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "نصب" ومحكوم عليه بالحبس سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة – بانتحال صفة طبيب بشرى (مدرس مساعد بكلية الطب)، وقيامه بتوقيع الكشف الطبى على العديد من المرضى مقابل أجر وإجراء عمليات جراحية لهم فى بعض المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى، وقيامه بمزاولة مهنة الطب وتوقيع الكشف الطبى على المرضى من خلال عيادتين خاصتين به، حيث أمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك (روشتات علاج – تذاكر دخول مستشفيات – صورة للافتة عيادة خاصة)، وجميعها باسم المتهم كطبيب معالج.. وكذا قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الطبية وتجارة الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة المحلة، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.