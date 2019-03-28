بيطرى شمال سيناء يواصل حملات القضاء على الكلاب الضالة

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء تنفيذها لحملات القضاء على الكلاب الضالة.

وقال الدكتور حسن مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، انه وصلت لشمال سيناء كميات من سموم القضاء على الكلاب الضالة وفقا للقوانين المعمول بها، ويجرى تباعات تسيير حملات منظمة للتخلص منها فى المناطق السكانية بمختلف أنحاء المحافظة.

أضاف أنه يتم التعامل الفورى مع الشكاوى الواردة من الأهالى وغرف العمليات بشأن ظهور كلاب ضالة تشكل خطورة على الأهالى وان غرفة عمليات مديرية الطب البيطري تتابع الشكاوى.