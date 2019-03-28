"المهن الطبية" يفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الثالثة الأحد المقبل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إنه تقديرا لطلب النقابة، وكافة أعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، من نقابة الصيادلة، واستجابة لورود طلبات كثيرة من الأعضاء بإعادة فتح الاشتراك بمشروع العلاج، فقد تقرر فتح مشروع باتحاد المهن مرة أخرى من الأحد 31 مارس الجارى، وحتى ٤ أبريل 2019.

وتقدر قيمة الاشتراك بمشروع العلاج ، باتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، (حسب سنوات التخرج): من عام حتى 5 سنوات 200 جنيه، و280 جنيها للزوجة، و115 جنيها لكل ابن، و450 جنيها لأحد الوالدين، ومن 6 سنوات إلى 10 سنوات يسدد 260 جنيها، وللزوجة 340 جنيها، و130 جنيها لكل ابن، و590 جنيها لأحد الوالدين.

ومن 10 سنوات إلى 15 عاما يسدد 300 جنيه، و380 جنيها للزوجة، و150 جنيها عن كل إبن، و720 جنيها لأحد الوالدين، أما أكثر من 15 عاما، يسدد 257 جنيها، وللزوجه 540 جنيها، و200 جنيه لكل عضو، و750 جنيها لأحد العضوين، والأرامل والمطلقات فيسدد كل منهما 400 جنيه للاشتراك، و200 جنيه لكل لكل ابن، و800 جنيه لأحد الوالدين، والمصاريف الإدارية 75 جنيه لبطاقة الفرد الواحد، و100 جنيها للبطاقة لأكثر من فرد.