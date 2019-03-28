التعليم الفنى بالقليوبية : إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة صنايعية مصر 8 أبريل

القليوبية - إبراهيم سالم

قال المهندس الصادق السيد ، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تجرى حاليا الإستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتى تم تدشينها بجامعة بنها تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتورطارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وبرعاية الدكتور علاء عبد الحليم ، محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ممثلة في التعليم الفنى، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية وتكريم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها للطلاب مجتازى الدورة والقائمين عليها بالجامعة ومديرية التربية والتعليم.

وأشا المهندس الصادق السيد، أن المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الثانية وبعد تدريب 164 طالبا خلالها ستنطلق اعتبارا من 8 إبريل المقبل بمشاركة 160 طالبا من طلاب مدارس التعليم الفنى حيث سيتم تدريبهم بكليات الهندسة ببنها وشبرا والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتربية النوعية والعلوم والطب البيطرى على الحرف والمهن المختلفة التى تتسق مع سوق العمل والتخصصات المطلوبة .

وأضاف، أنه يجرى حاليا الإعداد لعمل بروتوكول تعاون مع عددا من كليات جامعة بنها ومنها كلية الزراعة بمشتهر لتدريب الطلاب على زراعة أسطح المنازل من خلال دورات تدريبية على يد متخصصين في هذا المجال ودورات اخرى على التصنيع الغذائى.

ومن ناحيته قال طه عجلان ، وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن المبادرة تهدف لانشاء بنية حقيقية للنهوض بالصناعة المصرية والصناعات الحرفية بالتعاون مع التعليم الفنى الذى يمثل قاطرة التنمية لمصر وأملها في النهوض بالصناعة والاقتصاد، ويمثل دعامة النهوض للوطن ويعد ركيزة قوية في الإنتاج بأنواعه.

حيث تم اطلاق المبادرة فى المرحلة الأولى بمشاركة 164طالبا وطالبة من مدارس التعليم الفنى بالمحافظة شاركوا في ورش عمل تدريبية خلال المرحلة الأولى بكليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية النوعية وكافة الكليات بالجامعة التى توجد بها تخصصات تتعلق بالتعليم الفنى بهدف الأرتقاء بافكارهم وتدريبهم واعدادهم ليكونوا نواة وركيزة للصناع المهرة في مصر بشكل يعود على الوطن بالإيجابية الحقيقية.

ووجه الشكر للرئيس السيسى ، على اطلاقها ولقيادات الجامعة وللدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على تنفيذها بهدف تدريب وتأهيل شباب محافظة القليوبية وطلاب الجامعة والتعليم الفنى، بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية والحرف اليدوية والمهن المختلفة مثل الكهرباء والسباكة والنجارة لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة ، معقبا بقوله أنه تم تقديم حزمة برامج تدريبية على مدار أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية تم تنفيذها مجانا ومنحت الجامعة فى نهاية فترة التدريب شهادة للمتدربين باجتياز برنامج التدريب خلال إحتفالية حضرها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ الأقليم .