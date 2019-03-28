ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% رابحا 16.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2631.27 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 139.8 مليون سهم محققة ما قيمته 186.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2556 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 13 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.43%، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 11.60%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 5.10%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.26%.