30 مارس.. نظر دعوى ازدراء أديان ضد كاتب يمنى بتهمة الإساءة للإسلام والأزهر

كتب إيهاب المهندس

تقدم أحمد عبد السلام المحامى وكيلا عن أشرف ماضى عضو نقابة الأشراف، بجنحة مباشرة لمحكمة جنح مدينة نصر ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى، صاحب إحدى دور النشر، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، بعد طرحه كتابا مسيئا بمعرض الكتاب، والذى صادرته شرطة المصنفات بناء على بلاغ من مقيم الدعوى، وتحدد جلسة 30 مارس الجارى لنظر الدعوى.

وجاء فى الجنحة أن شرطة المصنفات صادرت الكتاب المسيء أثناء تداوله فى معرض القاهرة الدولي للكتاب وأن الكتاب كان يحرض على الأزهر وعلى هدم منطقة الحسين، وان المؤلف تعمد ضرب السياحة الدينية فى مصر، تعمد الكذب والتضليل وبث الفتن الطائفية.