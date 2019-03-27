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2 إبريل.. النطق بالحكم على 89 إخوانيا فى قضية الخلايا العنقودية "ولع "

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:00 ص
2 إبريل.. النطق بالحكم على 89 إخوانيا فى قضية الخلايا العنقودية "ولع " عنف جماعة الإخوان الإرهابية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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حددت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد الحي كمال وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة وأيمن عبد الغفور خليل بأمانة سر هيثم عمران  جلسة 2 إبريل المقبل للنطق بالحكم على 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع" فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

 وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

 وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون" وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من عام 2016 كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.


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