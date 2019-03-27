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وزير الكهرباء: مستعد لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين لتشجيع المنتج المصرى

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:00 ص
وزير الكهرباء: مستعد لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين لتشجيع المنتج المصرى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل لجميع المستثمرين المصريين فى مجال الكهرباء والطاقات المتجددة لتشجيع المنتج المحلى وعمل انتعاشة بالاقتصاد المصرى، الذى يعود بالنفع على الدولة والمواطن.

 

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارته لبعض المصانع الوطنية المنتجة لعدادات الكهرباء يأتى من منطلق حرصه على تشجيع المنتج الوطنى، لافتاً إلى أنه على استعداد تام لتلبية أى دعوة من مستثمر مصرى لزيارة خطوط إنتاجه وتقديم الدعم الكامل لهم.

 

وأشار الوزير، إلى أنه يفضل دائمًا الاعتماد على المنتج المصرى فى مشروعات الوزارة حتى وأن أدى ذلك إلى تأخر فى انتهاء خطط بعينها مثل خطة تحويل العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع لحرصه على تشجيع الصناعة المصرية بدلاً من الاستيراد من الخارج.


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الكهرباء

محمد شاكر

وزير الكهرباء

الطاقة المتجددة

المستثمرين المصريين




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