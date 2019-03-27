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وزير التعليم العالى: إقامة منصة حوار للشباب على هامش منتدى البحث العلمى

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:24 م
وزير التعليم العالى: إقامة منصة حوار للشباب على هامش منتدى البحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى
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صرح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سيتم تنظيم منصة حوار للشباب"Youth Talk Dome" على هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، المقرر إقامته برعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عبدالغفار، أن تنظيم هذه المنصة يأتي في إطار إيمان الدولة المصرية بأهمية الشباب، وتفعيل دوره في الحوار وتبادل الرؤى، فضلا عن أهمية مشاركته في تحقيق أجندة وخطط التنمية المستدامة 2030، مضيًفا أن المنتدى سيكون نقطة التقاء لأكثر من 2000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات يوميًا؛ بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب المقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المختلفة.

وأكد الوزير على أهمية الموضوعات التي ستدور حولها المنصة، مشيرًا إلى أنها ستشمل
موضوعات متعلقة بالإرشاد الوظيفى، والتدريب وبناء العلاقات، وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات، وغيرها من المهارات الضرورية لسوق العمل ومتطلباته الحديثة.

وأوضح عبدالغفار أن المنصة ستقام على مدار 3 أيام بحضور أكثر من 50 متحدثا وأكثر من 30 رائد أعمال في مختلف المجالات، فضلا عن حضور عدد من المستثمرين وكبار المسئولين وممثلي كبرى الشركات العالمية.


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