هولندا وأستراليا وروسيا تعقد أول لقاء حول تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

كانبرا(أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك أن بلاده وأستراليا وروسيا أجرت أول لقاء ثلاثى حول تحطم طائرة (بوينج) الماليزية (الرحلة MH-17) فى دونباس شرق أوكرانيا عام 2014.

وقال بلوك - خلال لقائه نظيرته الأسترالية ماريس بين فى كانبيرا، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "عقدنا أول اجتماع ثلاثى مؤخرا، ولا يمكننا تقديم تفاصيل حول هذا الاجتماع، لكننا متمسكين بمبدأ ضرورة تحقيق العدالة والحقيقة والمسؤولية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت - الشهر الماضى - بأن موسكو وافقت على إجراء مشاورات مع أستراليا وهولندا حول هذه الكارثة، وذلك بعد أن أكدت أمستردام وكانبيرا استعدادهما لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالتحقيق أثناء هذه المشاورات.

يذكر أن طائرة (بوينج) الماليزية التى كانت فى طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت فى 17 يوليو 2014 فى ضواحى مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا؛ ما أسفر عن مقتل 298 شخصا.