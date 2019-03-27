نقابة البيطريين: حققنا فائضا بـ 15 مليون جنيه خلال عام 2018 وزيادة بالاحتياطى لـ91 مليونا

كتبت آية دعبس

أكد تقرير مراقب الحسابات، الخاص بالمركز المالى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن إجمالى المصروفات الخاصة بالنقابة فى عام 2018 بلغت نحو 14 مليونا و194 ألفا و31 جنيها، مقابل 12 مليونا و186 ألفا و809 جنيها فى عام 2017، مشيرا إلى أنه تم تحقيق فائض فى 2018 بنحو 15 مليونا و392 ألفا و382 جنيها، مقابل 3 ملايين و694 ألف جنيه.

وأوضح تقرير المراقب للحسابات، فى بيان أصدرته النقابة، اليوم، زيادة إجمالى الاحتياطى فى نهاية المدة إلى 91 مليونا و853 ألفا و764 جنيها، في حين بلغت قيمتها فى بداية العام 76 مليونا، و461 ألفا و382 جنيها، مؤكدا أن القوائم المالية، تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى للنقابة فى 31 ديسمبر 2018، وعن أدائها المالى، وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية.

ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الجمعة المقبل، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة عن عام 2018، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وميزانية النقابة لعام 2018، واختيار مراقب الحسابات.

كما تناقش العمومية اعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، اعتبارًا من تاريخ التخرج وحتى يوم الاشتراك بالنقابة، بالإضافة إلى النظر فى موضوع الشهادات المهنية والدبلومات المهنية والماجسيتر المهنى والدكتوراه المهنية، وآخر مستجدات الكادر.