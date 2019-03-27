مصرع طبيب فى انقلاب سيارته أثناء عودته من عمله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي مدرس بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، مصرعه، في الساعات الأولي من صباح اليوم، أثناء عودته من عمله بعد انتهاء نوبتجيته، حيث انقلبت به السيارة بزمام دائرة مركز ههيا، وتوفي في الحال، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمياه البحر، بالطريق العام "ههيا- أبوكبير"، وتبين من المعاينة وفاة قائد السيارة، ويدعي" عبد الهادي عبد العاطي سلامة حسن" 36 سنة، مدرس بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد وسط أطباء كلية الطب، وأصدقاء الطبيب الشاب، داعين المولي أن يتغمده بواسع رحمته.