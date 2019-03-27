مراقبة الأغذية بسوهاج تداهم الأسواق بــ20 فريقا وتضبط 210 كيلو ملوحة فاسدة

ضمت الحملة مفتشى الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية بسوهاج أول ومكتب سوهاج ثان ومكتب ساقلته ومكتب طما ومكتب طهطا والتموين والطب البيطرى لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 210 كيلو أسماك مجففة " ملوحة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 60 محضرا متنوعا عبارة عن 15 محضر صحة أغذية مكشوفة بدون شاش، و20 محضرا بعدم حمل شهادة صحية، و12 محضرا عدم ترخيص، و3 محاضر خطر داهم علي الصحة العامة، و10 محاضر إخطارات عدم تراخيص كذلك ضبط كميات كبيرة من الحلويات والمخبوزات غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة مراقبة الأغذية أن الحملات مستمرة وبدون توقف لردع المخالفين من أجل أمن وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين على مستوى المحافظة وأن المرحلة القادمة ستشهد المراكز والقرى والمدن والأحياء نقلة نوعية فى عمليات مراقبة الاغذية ولن يترك مكان واحد إلا وسنذهب إليه ونقوم بمتابعة ما يتم عرضه وتقديمه.

وناشد الرشيدى جمهور المواطنين بمحافظة سوهاج سرعة التعاون والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات فى الأطعمة والمواد الغذائية وذلك من خلال مكاتب مراقبة الأغذية المنتشرة بكل مكان على مستوى المحافظة.