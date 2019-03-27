مدبولى: تشكيل مجموعة عمل من الوزراء لبحث التعاون بين مصر والأردن والعراق

كتبت هند مختار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة، وجمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وعادل عبد المهدي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وأكد مدبولي، أن هذا المستوى الرفيع من التشاور، يعكسُ رغبة البلدان الثلاثة في تحقيق التكامل فيما بينها في المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، وتعزيزُ درجات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لبحث البرامج الخاصة بالتعاون بين الدول العربية الثلاث، سواء ما يتعلق بتجارب الربط الكهربائي، أو المشروعات في قطاعات الإسكان، وشبكات النقل، وذلك لتفعيل هذه البرامج سريعاً وتنفيذها.

وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق ستعقد في نهاية شهر إبريل المقبل، حيث يتم التجهيز من الآن لهذه الاجتماعات، وتم التوافق بين الجانبين على الاتفاق على عدد محدد من المشروعات لإقرارها خلال اللجنة العليا ووضعها موضع التنفيذ.

وفي سياق متصل بالشئون الخارجية، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقاء رئيس بلغاريا، الذي أشاد بما تشهده مصر من جهود لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، لاسيما فيما يخص برنامج الإسكان الاجتماعي، وبناء المدن الجديدة، كما لفت إلى وجود فرص عديدة واعدة في مصر يمكن استثمارها للتوسع في أطر التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة بقطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد المنتدى الإقليمى للسياحة العالمية حول الابتكار التكنولوجى في السياحة، الذى عقد بالقاهرة، بحضور أمين عام مُنظمة السياحة العالمية، والذي شهد تسليط الضوء على الخطوات التي تقوم بها الحكومة للنهوض بقطاع السياحة بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة، وفقاً لرؤية استراتيجية 2030، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، أبرز التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين خلال اجتماعه الشهر الجاري، وفي مقدمتها ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، ومن ذلك التكليف بزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، هذا إلي جانب تكثيف الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

كما أشار مدبولي إلى التكليفات الخاصة بمتابعة أعمال تقنين أراضي الدولة، كأحد أهم آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة، كما عرض مدبولي الموقف التنفيذيّ لتكليف رئيس الجمهورية الخاص بطلاء واجهات المباني، حيث أشار إلى أنه تم مناقشة هذا الملف في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وتم التوجيه بضرورة الالتزام بسرعة الإنتهاء من شارعين رئيسيين بمثابة نموذج لأعمال التطوير التي ستُحدث نقلة حضارية في المحافظات.