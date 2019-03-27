مدارس النيل المصرية تقرر تخفيض المصروفات لأبناء شهداء الوطن

أعلنت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، على منح أبناء شهداء الوطن المُتقدمين للالتحاق بالمدارس خصومات على المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2019/2020.

وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن هذا القرار نابع من واقع الحس الوطنى، وهو أقل شيء يقدم لأبناء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فدائه، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

وأضاف فارس، أن باب التقديم للمدارس مستمر حتى 21 أبريل المقبل، وأن الكثافة الاستيعابية للمدارس بجميع فروعها أوشكت على الانتهاء نظرا للإقبال الكبير على التقديم بـ"القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان".

وأوضحت شيرين حمدى، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدارس النيل، أن مدارس النيل تقدم منهج تعليمى مخطط ومصمم فى ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، ويقوم على تنفيذ هذا النموذج التعليمى ومتابعته قيادة تربوية ذات خبرة متميزة وهيئة تدريس عالية الكفاءة مدربة ويدعمه مجتمع واعٍ بتحديات سوق العمل ومتطلبات الجودة اللازمة لإعداد أبناء هذا الوطن ليصبحوا مسئولين ومنتجين مع تدعيم هويتهم المصرية وتعميق ولائهم للوطن.

وقالت أمانى الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للمؤسسة، أن رؤية مدارس النيل المصرية تتمثل فى تقديم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالى الجودة على المستوى القومى والإقليمى يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع فى إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالمياً وتعادل الشهادة الدولية.