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محافظ القليوبية: بدء أعمال هدم مستشفى طوخ المركزى الأسبوع المقبل

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:18 م
محافظ القليوبية: بدء أعمال هدم مستشفى طوخ المركزى الأسبوع المقبل جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بشكل مفاجىء مستشفي طوخ المركزي قبل أعمال هدمها تمهيدا لإنشاء مستشفي جديد لمدينة طوخ لخدمة أهالي المدينة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وتفقد المحافظ المستشفي، واطمئن على الإنتهاء من  نقل جميع الخدمات الطبية من المستشفي الي المركز الطبي بطوخ، والمركز الطبي بالعمار، كمكان مؤقت وبديل لحين الإنتهاء من إنشاء المستشفي.
 
وخلال تفقده المبني، لاحظ تهالك شديد بالأسقف والجدران مما يشكل خطورة داهمة على حياة المرضي المترددين على المستشفي بما لايصلح معها أعمال الترميم، وعلى الفور أعطي المحافظ تعليماته للمسئولين بسرعة البدء في أعمال الهدم.
 
والجدير بالذكر، أنه سيتم البدء في أعمال الهدم خلال الأسبوع القادم وسيستغرق إنشاء المستشفي 30 شهر وتم الإسناد الي شركة وادي النيل، وجاء التفقد بحضور محمد خيرى رئيس مدينة طوخ، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وأحمد بدوى عضو مجلس النواب.
 
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (1)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (1)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (2)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (2)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (3)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (3)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (4)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (4)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (5)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (5)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (6)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (6)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (7)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (7)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (8)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (8)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (9)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (9)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (10)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (10)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (11)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (11)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (12)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (12)

جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (13)
جانب من الجولة التفقدية لمستشفى طوخ قبل هدمها (13)
 
 

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