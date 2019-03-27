محافظ أسونا يعلن وصول طلبات تقنين الأراضي لـ 3124 طلبا

أسوان ندى سليم

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عن استضافة المحافظة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة العام الحالى، وذلك فى إطار تسلم مصر رئاسة الإتحاد الإفريقى لعام 2019 والذى شهد فى إفتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا المنتدى ليكون بمثابة منصة إقليمية وقارية فى مدينة أسوان العريقة.

كما كلف محافظ أسوان، خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بعقد إجتماع الأسبوع القادم مع اللجان المختصة بتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أوالمبانى أو المستصلحة بنطاق المحافظة طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، للوقوف على أخر المستجدات والإجراءات التى تم إتخاذها مع الطلبات المقدمة من المواطنين بإجمالى 3124 طلب.

وفيما يتعلق بخطة تطوير المدينة، أكد انه سيتم استكمال خطة تطوير وتنظيف المحافظة، معلنا عن البدء فى تركيب مطبات بلاستيكية وصوتية حضارية بطريقى السادات والمطار وخاصة أمام المدارس والمعاهد الدراسية والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وتلافى وقوع أى حوادث مستقبلية بجانب إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بهذه المناطق ، موضحاً بأنه يتم تنفيذ ذلك من خلال جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد حيث أنه مدرج تركيبها ضمن خطة التطوير.

وطالب اللواء أحمد إبراهيم، بتكثيف منظمات المجتمع المدنى ودور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة لجهود التوعية لتعريف المواطنين بالبعد عن الشائعات وترديد الأراء الهدامة التى تستهدف تعطيل مسيرة البناء والتنمية وعرض كافة الحقائق بمنتهى الشفافية والمصداقية للنهوض بهذه المحافظة ، موجهاً برفع كفاءة الطرق الداخلية والجانبية ، بجانب تأهيل وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما طالب المحافظ، خلال المجلس التنفيذي، مسئولى سنترال أسوان الرئيسى بالبدء فى إنشاء شبكة الإتصالات بتكلفة 10 مليون جنيه داخل القرى النوبية بمنطقة كركر مع إعادة الشئ لأصله لتوفير الخدمة الإتصالية بالجودة المطلوبة للمقيمين بهذه القرى حيث يأتى تنفيذ ذلك بناءاً على مطلب محافظ أسوان من الدكتورعمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضى .