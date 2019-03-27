مباحث كفر الشيخ تكشف لغز تفحم شخصين بمنزل والنيابة تقرر حبس المتهم

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، كشف لغز تفحم جثتين داخل منزل مسقوف بالأخشاب، بإحدى القرى التابعة لمركز سيدى سالم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملا بمزرعة المجنى عليه، حاول الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهما، فضربه على رأسه وأشعل موقد الغاز فى المنزل، فالتهمت ألسنة اللهب المنزل بأكمله وتسببت فى مصرع صاحب المنزل وصديقه، ونفوق 4 رؤوس ماشية ودابة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمنزل داخل الأرض الزراعية بناحية دمرو الحدادى، بدائرة مركز سيدى سالم، حيث انتقل رجال الحماية المدنية والإسعاف والنجدة، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من 3 حجرات بالطوب البلوك الأبيض وملحق به حظيرة مواشى ومسقوفة بالعروق الخشبية وقش الأرز داخل الأراضى الزراعية، وتبين تفحم جثة مالك المنزل "ش.م 28 عاطل"، يقيم دمرو الحدادى، وبجواره جثة متفحمة ل"أ.م سن 36 عاطل"، ويقيم بناحية العمار دائرة المركز.

وتبين وجود موقد بوتاجاز صغير الحجم يوجد عليه أثار حريق وكذا أنبوبة بوتاجاز كبيرة، ونفوق 4 رؤوس ماشية، وحصان وسقوط السقف بالكامل على أرضية المنزل بعد احتراقه، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وقد ورد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمديرية الأمن، يفيد وجود شبهة جنائية، فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمار، مدير المباحث والعميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية، وشارك فيه المقدم حمدى أبو رية، رئيس مباحث مركز سيدى سالم.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "ل.س 33 سنة" عاملا بمزرعة المجنى عليه الأول، ويقيم دمرو، دائرة المركز، والمحكوم عليه فى 4 أحكام قضائية ما بين تبديد، ضرب.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بحرق المنزل، وذلك على أثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه الأول لمطالبته بأجره الشهرى وامتناع الأول عن دفع ذلك الأجر فقام بالتعدى عليه بآلة حادة (بلطة) على رأسه فأغشى عليه.

وأثناء محاولة المجنى عليه الثانى الإمساك به قام بالتعدى عليه بذات الآلة وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى ألف جنيه من المجنى عليه الأول، وقام بدفع موقد الغاز المشتعل عليهما وقام بالتخلص من الآلة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المجاورة، وإعطاء المبلغ المالى لزوجته، لسداد ديونه، تحرر محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرح بدفن الجثتين بعد تشريحهما لمعرفة سبب والوفاة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.