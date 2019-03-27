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فيديو.. الشيخ محمد بن راشد يصل مقر انعقاد منتدى الإعلام العربى فى دبى

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:49 ص
فيديو.. الشيخ محمد بن راشد يصل مقر انعقاد منتدى الإعلام العربى فى دبى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى
كتب محمد عبد العظيم
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وصل منذ قليل، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، لمركز دبى التجارى للمشاركة فى افتتاح "منتدى الإعلام العربى" الذى يعقد على مدى يومين بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام ضمن التجمع السنوى الأكبر من نوعه فى المنطقة العربية.
 

الشيخ محمد بن راشد يصل مقر انعقاد منتدى الإعلام العربى

 

ويسلط المنتدى الذى يعقد هذا العام تحت شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل" الضوء على واقع الإعلام العربى ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة ويناقش مدى تأثيره فى أبرز القضايا القائمة على الساحة العربية وكيفية تعزيز إسهامه الإيجابى فى صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربى من خلال التحلى بالمصداقية وتمسك الإعلاميين بالأخلاقيات والمبادئ المهنية التى تعتمد فى جوهرها على الحياد والموضوعية.

 

الآن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصل لمقر انعقاد #منتدى_الإعلام_العربي في دورته الثامنة عشر والذي يعتبر التجمع الإعلامي الأكبر في العالم العربي. #ArabMediaForum pic.twitter.com/0SR1jCo8s1

— نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) March 27, 2019


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