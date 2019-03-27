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طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الرابع على التوالى

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:04 ص
طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الرابع على التوالى الامتحانات الإلكترونية للطلاب
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الرابع على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأربعاء الطلاب امتحان مادة الجغرافيا على التابلت.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات مستمرة ويتم تدريب الطلاب على التجربة، كما أن مراكز التصحيح الإلكترونى تباشر عملها حتى الانتهاء من أعمال الامتحانات بشكل كامل بإجمالى 27 مركزًا مجهزًا إلكترونيًا.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تعليق الامتحانات الإلكترونية لحين التأكد من أن البنية التكنولوجية اكتملت بنسبة 100%.

 

وشددت المصادر، على أن هناك إصرارًا من الطلاب على خوض التجربة والاستفادة منها، لأنهم فى جميع الأحوال يكرهون العودة إلى النظام القديم بسلبياته والذى قتل فيهم روح التفكير والإبداع.

 


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