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الأربعاء، 27 مارس 2019 05:12 م
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طالبة من صيدلة الإسكندرية تحصل على لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:03 م
طالبة من صيدلة الإسكندرية تحصل على لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات خلال المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر
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حصلت الطالبة إيريني تادرس نصيف الطالبة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية على لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية.
 
كما حصل الطالب خالد عماد السيد الطالب بكلية طب الإسكندرية على المركز الرابع فى مسابقة الطلاب المثاليين، وذلك خلال اللقاء القمى السادس للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذى عقد برحاب جامعة الفيوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وقطاع شئون التعليم والطلاب خلال شهر مارس الجاري.
 
وأشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أن طلاب الجامعة المشاركون حصلوا على درع المركز الثالث عام للطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية.
 
 
 
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