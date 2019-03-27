ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى، من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

وتلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية.

وأسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقي سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، وهم "نبيل.م.ح" 29 عاما، سائق مقيم شبراخيت البحيرة، و"ياسر.م.م" 36 عاما، سائق مقيم مركز قطور غربية، و"عبدالمنعم.ع.م" 34 عاما موظف مقيم رمانة شمال سيناء، و"محمد.ف.م" 29 عاما، سائق مقيم مركز طوخ قليوبية و"هشام.م.م" 31 عاما، ليسانس آداب مقيم دائرة مركز الإسماعيلية.

وتم التحفظ على السائقين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.