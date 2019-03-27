صور.. من ينقذ "مروان" طفل أنيميا البحر المتوسط من الموت؟

البحيرة - ناصر جودة

"نفسنا ابننا يعيش ذى باقى الأطفال وننقذه من الموت"، بهذه الكلمات الموجعة يمكن تلخيص مأساة أسرة الطفل مروان جمعة رزق الذى يبلغ من العمر 3 سنوات والمقيم بمحافظة البحيرة بعد أن داهمه مرض أنيميا البحر المتوسط، الذى يؤثر بشكل كبير على مناعته ويعرض حياته للخطر الشديد.

مشكلة مروان الصحية ليست هى الوحيدة التى تؤرق أسرته والتى احتسبتها بقلوب مؤمنة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.



ولكن أزمتها الحقيقية تكمن فى عجزهم عن علاجه وإنقاذ حياته من الموت خاصة مع ضعف الحالة المادية لهذه الأسرة الفقيرة التى تعيش على هامش الدنيا.

ويروى جمعة رزق عبد ربه والد الطفل المريض الذى يعمل باليومية فى الأراضى الزراعية بقرية فيشا التابعة لمركز المحمودية معاناة أسرته قائلا: "مرض مروان حول حياتنا إلى جحيم لا يطاق لأنى متوقع أن يموت فى أى لحظة بعد أن ضعف جهاز المناعة بصورة كبيرة".

مضيفا " لفيت بابنى كعب داير على كتير من الاطباء بالقاهرة والإسكندرية ولكن بدون أى نتيجه تذكر والكل أجمع أن علاج ابنى الوحيد هو إجراء عملية لزرع النخاع عن طريق التبرع من أحد أشقائه.

وأوضح والد مروان، أنه تمكن من الحصول على موافقة معهد ناصر بالقاهرة لعلاج نجله وإجراء عملية زرع النخاع له على نفقة الدولة وتم وضع اسمه على قوائم الانتظار.



وتابع " منذ أكثر من سنة ومروان على قوائم الانتظار على الرغم من سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل كبير.

وطالب والد الطفل المريض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتدخل العاجل لإجراء عملية زرع النخاع وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة قوائم الانتظار داخل المستشفيات الحكومية.

فيما أكدت صباح الشرنوبى -ربة منزل - والدة مروان على معاناة أسرتها الشديدة مع وجود مرض إبنها وتكاليف علاجه الباهظة والتى تصل لأكثر من 150 ألف جنيه.

وأضافت " ضنايا بيضيع ومش عارفه أعمله حاجه والعملية الجراحية بتتكلف كتير ولو معانا فلوس كنا عالجناه على حسابنا ولم ننتظر دورنا فى قوائم المستشفيات.

وأوضحت والدة مروان، أن علاج ابنها يتطلب إجراء نقل دم له بصورة دائمة مما يزيد من الأعباء المادية والصحية عليهم.

وتابعت: " كل أسبوعين لازم اروح مستشفى دمنهور العام علشان ينقلوا دم لمروان وإلا يموت مننا".

وعن المشاكل المصاحبة للمرض قالت والدة مروان، "ابنى كأنه عايش زى الأموات لازم أعزله عن أخواته وعن الناس كلها علشان مناعته ضعيفة لدرجة أنى منعته يروح الحضانة لأنى خايفة يلقط أى عدوى تنهى حياته.

وأضافت، أن ابنها يعانى من تضخم فى الكبد والطحال، بالإضافة إلى السخونه الدائمة والإسهال المستمر وحساسية الصدر وغيرها من توابع مرض أنيميا البحر المتوسط.

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مروان ووالدته (3)



مروان ووالدته (5)



مروان