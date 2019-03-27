صور..مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبى بنجاح

كتبت رحاب نبيل

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن​ شركة مصر للطيران للشحن الجوي اجتازت بنجاح تفتيشات الإتحاد الاوروبي، فيما يخص الإجراءات الأمنية لمناولة وشحن البضائع والبريد من جمهورية مصر العربية إلي دول الإتحاد الأوروبي، وذلك علي طائراتها وكذا طائرات الشركات الأجنبية التى تقوم بخدمتها​، حيث تم اجتياز التفتيش الخاص بتجديد​ شهادتي ACC3 وRA3 لمدة خمس سنوات قادمة.

وأضاف الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصرللطيران للشحن الجوي، تأتي أهمية حصول الشركة علي الشهادتين الدوليتين إستجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الاوروبي والتي تنص علي ضرورة تطبيق معايير أمنية معينة فيما يخص مناولة و تخزين وشحن البضائع والبريد إلي دول الإتحاد الأوروبي.

وأكد جوهر أن نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية ، واشار إلي مدي إستعداد وجاهزية العاملين والإلتزام بالإجراءات الأمنية المحددة بمواقع العمل المختلفة بكل من مجمعات بضائع القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وفي هذا الصدد أشار​ هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع أن التفتيش الدولي وتجديد الإعتمادين الدوليين يهدف إلي الوصول بإجراءات مناولة الشحنات والبريد الي أعلي​ مستويات الأمن والأمان والسلامة الأرضية والجوية بما يتطابق مع المعايير الدولية وكذا معايير دول الإتحاد الأوروبي بشأن​ الإجراءات الأمنية وإجراءات الشحن الجوي التي تتبعها الشركة.