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روسيا: على ترامب إخراج قواته من سوريا قبل مطالبتنا بالانسحاب من فنزويلا

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:05 م
روسيا: على ترامب إخراج قواته من سوريا قبل مطالبتنا بالانسحاب من فنزويلا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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دعت الخارجية الروسية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى إخراج قوات الولايات المتحدة من سوريا قبل مطالبة روسيا بالانسحاب من فنزويلا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها "إن الرئيس ترامب صرح بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا، وقد مر شهر كامل على هذا الوعد. فهل هى خرجت أم لا؟".

وأضافت: "أود أن أنصح ترامب بالوفاء بوعوده التى قدمها للمجتمع الدولى بمثل هذه الحرية قبل أن يحاول تقرير مصير الدول الأخرى".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعا فى وقت سابق اليوم، روسيا إلى الخروج من فنزويلا، بعد أن أرسلت موسكو إلى كاراكاس طائرتين تنقلان عسكريين وعتادا.

وقال ترامب إن "على روسيا أن تخرج" من فنزولا، وأضاف "كل الخيارات مفتوحة حين يتعلق الأمر بإخراج روسيا من فنزويلا".

 

 


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