رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظ جنوب سيناء على هامش مؤتمر الطاقة المتجددة

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبرفقته اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات الكبرى التنموية، واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، فى حضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة المتجددة الذى تنظمه جامعة طنطا اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بفكرة مؤتمر الطاقة المتجددة واستدامة المياه ودوره فى توفير الطاقة البديلة للأراضى المستصلحة والمدن الجديدة، كما أثنى المحافظ على اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر لأن ذلك يساهم فى تنشيط السياحة بالمدينة الساحرة نظرا لمشاركة وفود العديد من الدول الأجنبية الكبرى بالمؤتمر.

من جانبه أكد الدكتور مجدى سبع، أن جامعة طنطا تسعى لأن تكون نموذج للالتزام بالمشروع القومى للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالمشروعات القومية الكبرى التى تمتد فى كل ربوع مصر تسعى الجامعة من خلال هذا المؤتمر إلى تقديم أفضل الأبحاث العلمية لتوفير الطاقة البديلة واستدامة المياه، والمؤتمر يقدم أبحاث متميزة فى الطاقة الشمسية وطرق تخزين الطاقة وكذلك أبحاث لاستدامة المياه وتحلية مياه البحر، وبالطبع تطبيق هذه الأبحاث سيدعم المشروعات التنموية فى مصر.











