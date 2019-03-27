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رئيس جامعة بنى سويف يوصى بتفعيل وحدات القياس والتقويم بالكليات والمعاهد

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:12 م
رئيس جامعة بنى سويف يوصى بتفعيل وحدات القياس والتقويم بالكليات والمعاهد جانب من الاجتماع
بنى سويف - أيمن لطفى
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أوصى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بضرورة تفعيل وحدات القياس والتقويم بالكليات والمعاهد، وإعداد الهيكل التنفيذي لها، لمسايرة اتجاهات الدولة في التحويل الألكتروني للمقررات والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني. 

وجاء ذلك خلال لقائه وفداً من المركز القومي للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي لمراجعة وتقييم أنشطة المركز ووحدات الكليات، وأجهزة التصحيح الإلكتروني الثمانية المتاحة بمقر المركز وبعض وحدات الكليات مثل التجارة والحقوق والطب البشري والعلوم الطبية التطبيقية؛ والمعامل الأربعة للاختبارات الإلكترونية؛ وقياس الوضع الحالي لأساليب القياس والتقويم .

وأشار منصور فى بيان له اليوم إلى أن الجامعة لديها 12 وحدة قياس وتقويم بكليات التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، والحقوق، والطب البشرى، والزراعة البئية والحيوية والتصنيع الغذائي، والخدمة الاجتماعية التنموية، والتمريض، والهندسة، وسياسية واقتصاد، وعلوم طبية تطبيقية.

وتابع منصور حسن: أعربت اللجنة عن سعادتها بنشاط الجامعة تجاه الاختبارات الإلكترونية وخاصة مع تطبيقها على طلاب كلية الطب البشري، وباللائحة الموحدة المتوافرة بالمركز، والدورات التدريبية المستمرة التي يتم عقدها لأعضاء هيئة التدريس بكل كلية، كما تم عقد ندوة مع طلاب الجامعة والاستفسار عن مدى نجاح تجربة الإختبارات الالكترونية والتصحيح الالكتروني، للخروج بتوصيات في صالح طلاب الجامعة.  

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن حزمة من الجوائز للفائزين بالمسابقة التى نظمتها لجنة تقييم الشعب والبرامج بالجامعة، عبارة عن أفضل برنامج، ومدير إداري، ومدير مالي، ومكتبة، وكنترول، ومعامل وورش تعليمية، وموقع إلكتروني، وأنشطة طلابية.

وأشار بيان للجامعة إلى مناقشة منصور حسن خلال ترأسه للجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة والمنعقدة اليوم بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة، إدراج برنامج الدبلومات المهنية والماجستير المهني بكلية التجارة تحت مظلة اللائحة المالية والإدارية الموحدة وكذلك تطبيق نظام التقويم الطلابي الموحد باستخدام جوجل فى قياس مدى رضا طلاب البرامج والشعب عن الخدمات التعليمية، والمعايير الحاكمة للدراسة الأكاديمية، بالإضافة إلى مناقشة ضم برنامج الكيمياء الحيوية تحت مظلة الشعب والبرامج الجديدة.

 

 


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