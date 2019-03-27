رئيس جامعة العريش يحدد سعر الكتاب الجامعى بـ50 جنيهًا

شمال سيناء - محمد حسين

اعلن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، اليوم، تحديد سعر الكتاب الجامعى بما لا يزيد عن 50 جنيها .

جاء ذلك، فى اجتماع عقد فى المقر الادارى للجامعة بالعريش، بحضور الدكتوره نهى عزمى مساعد وزير التعليم العالى، رئيس لجنة القياس والتقويم بالوزارة فى اطار زيارتها على رأس وفد لمتابعة الجامعة .

واعلنت الدكتوره نهى عزمى، عن استعدادت بوزارة التعليم العالى، لتدريب اعضاء هيئة التدريس على كافة المستجدات التعليمية والتصحيح الاليكترونى ، وقالت انها التقت عددا من الطلبة ونقلت عنهم ملاحظة ضرورة توفير كتب للطلبة محدودى الدخل او مراجعة اسعارها المبالغ فيها ، اضافة لما ردده الطلبة من تعرضهم للتوتر اثناء الامتحانات، وطالبت عمداء الكليات بابتعاد الممتحنين عن أسلوب التخويف واتخاذ اجراء التحبيب فى المادة .

وبدوره، اعلن رئيس جامعة العريش فى رده على ملاحظات رئيس وحدة القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى، ان مجلس جامعة العريش انه ابتداء من اليوم، اتخذ قرار بإنشاء مركز لبيع الكتاب الجامعى، وانه اصدر قرار بمنع زيادة سعر اى كتاب جامعى عن 50 جنيها، لافتا ان الجامعة تؤازر الطلبة، وتقف معهم فى الظروف التى تمر بها المخافظة.

اضاف، انه على الاستاذ الذى يخالف الشرط، التخلى عن تدريس المادة، وشدد على عمداء الكليات متابعة تنفيذ القرار.