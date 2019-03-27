video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتحول للاتجاه الهابط على المدى القصير

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:00 م
خبير: المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتحول للاتجاه الهابط على المدى القصير ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن الأداء السلبى سيطر على تعاملات البورصة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ ضغطت العمليات من قبل المؤسسات على العديد من الأسهم القيادية، مما دفع المؤشر الرئيسى للتراجع وكسر مستوى الدعم الهام عند 14600 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 14554 بانخفاض 82 نقطة.
 
وأرجعت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فشل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى محاولته للحفاظ على مستوى الدعم الهام والقاع السابق عند مستوى 14600 نقطة، نظراً للضعف الواضح لدى القوة الشرائية، الأمر الذى أدى إلى سيطرة الضغوط البيعية، وكسر مستوى الدعم لأسفل وهى إشارة سلبية وتحول للاتجاه قصير الأجل من عرضى لهابط.
 
وتابعت أن استمرار بقاء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أسفل مستوى 14600 نقطة يفتح الطريق لمزيد من الانخفاض لاستهداف مستويات 14250-14000 نقطة، أما على الأجل المتوسط ستبقى الرؤية إيجابية طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد المقبل.. بورصة النيل تستقبل أكبر طرح فى تاريخها لـ"سبيد لاب"

تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصه

البورصة المصرية




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة