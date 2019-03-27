خبير: المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتحول للاتجاه الهابط على المدى القصير

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن الأداء السلبى سيطر على تعاملات البورصة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ ضغطت العمليات من قبل المؤسسات على العديد من الأسهم القيادية، مما دفع المؤشر الرئيسى للتراجع وكسر مستوى الدعم الهام عند 14600 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 14554 بانخفاض 82 نقطة.

وأرجعت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فشل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى محاولته للحفاظ على مستوى الدعم الهام والقاع السابق عند مستوى 14600 نقطة، نظراً للضعف الواضح لدى القوة الشرائية، الأمر الذى أدى إلى سيطرة الضغوط البيعية، وكسر مستوى الدعم لأسفل وهى إشارة سلبية وتحول للاتجاه قصير الأجل من عرضى لهابط.

وتابعت أن استمرار بقاء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أسفل مستوى 14600 نقطة يفتح الطريق لمزيد من الانخفاض لاستهداف مستويات 14250-14000 نقطة، أما على الأجل المتوسط ستبقى الرؤية إيجابية طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة.