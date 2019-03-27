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حكم نهائى بحبس إبراهيم سعيد شهرين لامتناعه عن دفع المصروفات المدرسية

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:50 م
حكم نهائى بحبس إبراهيم سعيد شهرين لامتناعه عن دفع المصروفات المدرسية االاعب إبراهيم سعيد
كتبت أسماء شلبى
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قال هيثم حمد الله محامى شهد عبد الله طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، إن محكمة أسرة المعادى، قضت بحبس إبراهيم سعيد، شهرين فى القضيتين رقمى 173 و 174 لسنة 2018، والتى أقامتها موكلته وطالب فيهما إلزامه بدفع المصروفات المدرسية ومتجمدات نفقة.
 
وأكد محامى شهد أن محكمة أسرة المعادى، قضت بالحبس لمدة شهر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2018 وتتعلق بالمصروفات المدرسية المقامة من "ابتسام كامل" الشهيرة بـ "شهد عبدالله" طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق لإلزامة بدفع مبلغ 61 ألف جنيه، بينما جاء الحكم الثانى بالحبس أيضا لمدة شهر فى الدعوى رقم 173 لسنة 2018 والخاصة بإلزام لاعب الزمالك السابق بدفع مبلغ 78 ألف جنية فى قضية متجمدات النفقة.
 
وأكد محامى طلقية لاعب الزمالك السابق، أن أحكام دعاوى الحبس أحكام نهائية وواجبة النفاذ ولا يتم الطعن عليها، مشيرا إلى أنه الدفع أو الحبس.
 
 

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ابراهيم سعيد




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