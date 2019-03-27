video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف للضرائب لـ15 أبريل

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:44 م
تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف للضرائب لـ15 أبريل الفنان سعد الصغير-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان سعد الصغير، بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.
 
 
كانت المحكمة قد قضت فى 8 أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.
 
 
وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات إعلامية وشركات إنتاج فنى، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الصغير لـ أحمد حلمى على متن الطائرة:"التواضع كله أبو قلب أبيض"

لأول مرة سعد الصغير يغنى بالصينى.. اعرف التفاصيل

سعد الصغير من على عربية فول: "أحلى فطار مع أحلى ناس طيبين"

التهرب الضريبى

الفنان سعد الصغير

سعد الصغير

محاكمة الفنان سعد الصغير

اخبار المحاكم

المحاكم اليوم

أخبار المحاكم




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة