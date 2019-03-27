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تأجيل محاكمة الفنانة "بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:16 م
تأجيل محاكمة الفنانة "بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب المطربة بوسى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 24 يونيو المقبل لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.
 
كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
 
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.
 

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