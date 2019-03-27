باكستان تدين اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

إسلام آباد (أ ش أ)

أدانت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وأعربت عن انضمامها للمجتمع الدولى فى الاعتراض بشدة على هذا القرار.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -فى بيان لها أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون"- "إن هذا القرار يعد انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى السارية خاصة قرار رقم 497 لعام 1981، كما أن هذا القرار يمثل ضربة قوية لسيادة القانون والأعراف الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية أن باكستان تشترك فى الغضب الدولى وتشعر بالقلق الشديد إزاء التداعيات الخطيرة المحتملة لهذا القرار بالنسبة للمنطقة وخارجها.

ودعت باكستان مجلس الأمن الدولى إلى تدارك هذا الوضع واتخاذ الإجراءات التى تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع أمس الأول إعلانا تعترف فيه الولايات المتحدة بهضبة الجولان كجزء من الأراضى الإسرائيلية، ورفضت خمس دول أوروبية أعضاء فى مجلس الأمن الدولى قرار ترامب وأعربت عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب وخيمة.

وأصرت بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا على أن الموقف الأوروبى لم يتغير وأن الجولان تظل أرضًا سورية تحتلها إسرائيل، وفقًا للقانون الدولى المنصوص عليه فى قرارات الأمم المتحدة.