"القومى للإعاقة" يختتم اليوم ورشة تعليم لغة الإشارة لموظفى الشهر العقارى

يختتم المجلس القومى لشئون الإعاقة اليوم الأربعاء الموافق، فعاليات ورشة تعليم لغة الإشارة لعدد من موظفى الشهر العقارى، وذلك بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة .

ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومى لشئون الإعاقة ووزارة العدل، والذى ينص على عقد دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل، إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفى بحقوقهم، ويستمر البروتوكول الموقع بين الطرفين لمدة 3 أعوام .