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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالشروع فى سرقة سيدة بأكتوبر

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:08 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالشروع فى سرقة سيدة بأكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد حسن، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، فى اتهامه بالشروع فى سرقة سيدة بالإكراه فى أكتوبر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد حسن، عاطل، تهمة الشروع فى سرقة حقيبة يد وما بها من المتعلقات المبينة وصفا وقيمة، والمملوكة للمجنى عليها "دعاء أحمد" بالإكراه الواقع عليها، بأن استوقفها ليلا وأشهرا فى وجهها سلاحا أبيض "سكين"، وتمكن بتلك الطريقة من شل مقاومتها والاستيلاء على الممتلكات، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن متلبسا بجريمته.


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