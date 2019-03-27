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البيت الأبيض: ترامب يستقبل أمين حلف الناتو يوم 2 أبريل المقبل

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:02 ص
البيت الأبيض: ترامب يستقبل أمين حلف الناتو يوم 2 أبريل المقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستقبل ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" يوم 2 أبريل المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الصحفى بالبيت الأبيض أنه بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف، يقوم الرئيس الأمريكى والأمين العام للناتو بالتأكيد على أهمية الحلف باعتباره "حصن السلام والأمن الدوليين".


وأوضح البيان أن الجانبين سيناقشان ما تحقق من "نجاحات غير مسبوقة" للحلف، بما فى ذلك الالتزامات التى "زادت مؤخرا" بتحمل الأعباء المشتركة بين الحلفاء الأوربيين، وسبل بحث التحديات الراهنة والمتطورة التى تواجه الحلف.


ومن المقرر أن يلتقى ترامب وستولتنبرج فى مناقشة خاصة يوم اللقاء وبعد ذلك يتم عقد اجتماع ثنائى موسع.


يذكر أن حلف شمال الأطلسى تأسس بناء على معاهدة تم التوقيع عليها يوم 4 أبريل 1949 فى واشنطن، ويتخذ حاليا مقره فى العاصمة البلجيكية بروكسل ويضم فى عضويته 29 دولة.


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