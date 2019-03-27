الاتحاد الأوروبى يعلن رفضه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة

كتبت ريهام عبد الله

أعلن الاتحاد الأوروبى، عن موقفه من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول إعلان سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن موقفه لم يتغير.

وأعلنت فيدريكا موجرينى، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، أن موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع مرتفعات الجولان، لم يتغير، مضيفة:" تمشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 242 و 497 ، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة".



الاتحاد الأوروبى

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى الاثنين الماضى، مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مرسوما رئاسيا، يعترف بضم الجولان لسيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلية.