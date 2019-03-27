استخراج جثتين لعاملين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة ومسئولو مجلس مدينة العياط، اليوم الأربعاء، فى استخراج جثتى عاملين من حفرة انهارت عليهما خلال تنقيبهما عن الآثار بقرية بالعياط بعد مرور 5 أيام على الحادث، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى العياط المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم الكشف عن الواقعة بتلقى العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار بقرية تابعة لمركز العياط؛ فانتقل إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن صاحب العقار استعان بعاملين للتنقيب عن الآثار وهما ح.د" و"م.ع"، إلا أن الحفرة انهارت عليهما مما أسفر عن مصرعهما، وألقى رجال المباحث القبض على صاحب العقارالذى اعترف أن دجال أوهمه احتواء العقار الخاص به على آثار فرعونية، مما دفعه للاستعانة بعاملين من منطقة التبين بالقاهرة، يرتبطان بعلاقة صداقة به، واتفق معهما عل الحفر مقابل الحصول على نسبة من الكنز المدفون أسفل منزله.

وأضاف صاحب العقار، أن العاملين شرعا فى عملية الحفر، وأحدثا حفرة يصل عمقها إلى ما يقرب من 6 أمتار، وخلال عملهما غادر المنزل وعاد عقب ذلك ليكتشف انهيار الحفرة عليهما ومصرعهما، مما دفعه للاستغاثة بجيرانه، حيث تم إبلاغ مركز شرطة العياط، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لاستخراج الجثتين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.