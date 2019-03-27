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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 15 قطاعا

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:30 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 15 قطاعا بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحا عدد 8.72 نقطة ليصل إلى مستوى 8687.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.29% خاسرا عدد 10.79 نقطة ليصل إلى مستوى 3647.17 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.2 مليون سهم بقيمة 523 مليون ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 73 شركة.

 

وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%.


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