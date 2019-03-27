أمن القليوبية يضبط عنصرين شديدي الخطورة

كتب محمود عبد الراضي - القليوبية نيفين طه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصرين شديدى الخطورة بالقليوبية وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدر الهيروين.

وجاء ذلك فى إطار ما تبذله كافة أجهزة الوزارة لضبط شتى صور الخروج على القانون والعناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تردد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بكفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر (مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية "استعراض قوة" ) على دائرة مركز شبين القناطر والإتجار فى المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة المركز وبحوزته (بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 90 جرام)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة.

كما أكدت التحريات تردد أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها (سبق اتهامة فى 11 قضية "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، ضرب وإحداث عاهة، تسول"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إطلاق أعيرة نارية) على دائرة مركز شرطة بنها والإتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية، 15طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 40 جرام، مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.