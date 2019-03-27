أسهم تركيا تهبط 5% بفعل مبيعات الأجانب وسط انهيار الليرة

اسطنبول (رويترز)

هبط مؤشر الأسهم الرئيسى فى تركيا، 5 % إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير، اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 18 % فى حين هوى مؤشر قطاع البنوك التركى سبعة %.

وقالت مصادر لرويترز، إن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة فى سوق المبادلة بلندن وستواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد على الأقل، مما دفع بمعدل مقايضة الليرة فى لندن.

وقال محلل لسوق الأسهم بشركة وساطة "بدأ المستثمرون الأجانب الذين يلجأون فى العادة إلى الليرة عبر سوق المبادلة فى البيع الآن بسبب الطلب على الليرة. وهم يخرجون من السندات أيضا".

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 18.23 % من 17.35 % أمس الثلاثاء. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 20.53 % من 19.98 %.