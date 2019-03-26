وزيرة الصحة: فحص 6.7 ملايون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن الانتهاء من فحص 6 ملايين و734 ألف و849 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 235 ألف طالب منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وحتى الآن، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية ثم الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 147 ألف و947 طالب بالشرقية و42 ألف طالب بالدقهلية و26 ألف طالب بالمنيا و19 ألف طالب بالغربية و10 آلاف طالب بالوادي الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص مليون و838 ألف و726 طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 4 ملايين و 661ألف و117 طالباً في 11 محافظة و هي: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.