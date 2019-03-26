موجز6.. تأييد إدراج 145 متهما بقضية طلائع حسم على قوائم الإرهابيين بينهم معتز مطر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، بإدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين فى القضية، ليكون حكمها باتا ونهائيا.





أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، بإدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين فى القضية، ليكون حكمها باتا ونهائيا.





أكد رئيس جمهورية بلغاريا "رومن راديف"، دعم بلاده لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير فى سبيل إقرار السلام والازدهار فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن بلغاريا صديقاً وشريكاً لمصر.





تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، من تجنيب وزارة الصحة وخزانة الدولة العامة من دفع نسبة 10% بما تمثل مبلغ 2 مليون و707 آلاف و568 جنيها لشركة ميجاميد للخدمات الطبية عن أعمال تطوير عدد من المستشفيات.





أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه واستنكاره لما أعلنه كل من رئيس دولة هندوراس، ورئيس وزراء رومانيا، بشأن اعتزامهما نقل سفارة بلديهما إلى القدس، وذلك خلال أحد المحافل الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، والتي عُقدت في العاصمة واشنطن أمس الأول.





قالت صحيفة حريت ووسائل إعلام تركية أخرى إن شخصين أصيبا بعد سماع دوي إطلاق نار في مطار بإقليم قيصرية بوسط تركيا اليوم الثلاثاء.





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 400 ألف طالب من طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا حتى الآن، وما زالت منصة الامتحان تعمل حتى انتهاء المدة المحددة لها 9 مساء، على أن يتم رفع وتوفير الامتحان على الصفحة وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





فضيحة جديدة تنضم إلى فضائح جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تنتهى، الجماعة تجاهلت توقيع ترامب على صك سيادة إسرائيل على الجولات وسعت إلى عقد لجنة استماع بالكونجرس للتحريض على مصر ، بحضور شخصيات مشبوهة مثل خالد أبو النجا وعمرو واكد، وبهى الدين حسن ومعتز الفجيرى ويوسف حسين





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم بقصر الاتحادية، "رومن راديف" رئيس جمهورية بلغاريا، والسيدة قرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شعبان، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.





وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن الطلبات المُقدمة من العملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ صغيرة، ولم يتم الانتهاء من تشطيب وحدة سكنية صالحة للسكن.

توصلت شركة أوبر للنقل التشاركى، على اتفاق مع شركة كريم للاستحواذ عليها بمقابل يبلغ 3.1 مليار دولار، حسب ما أرودته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء.