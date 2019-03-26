مستشارة الاتحاد الافريقى تناقش فى واشنطن إنهاء احتلال "موريشيوس"

هناء أبو العز

تغادر مساء اليوم السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور وإلقاء كلمة فى جلسة حول "إنهاء الاستعمار فى القانون الدولى"، وذلك خلال المؤتمر السنوى للجمعية الامريكية للقانون الدولى.

وسوف تتناول السفيرة فى كلمتها، الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاص، بارخبيل تشاجوس، وقضية استردادها من الاستعمار البريطانى الذى فصلها عن وطنها الأم موريشيوس، كشرط لنيل استقلالها عن التاج البريطانى، وقام بتشريد وتهجير سكانها قسريا، وقام بتأجير أكبر جزرها دييجو جارسيا للولايات المتحدة لاقامة قاعدة عسكرية امريكية فى المحيط الهندى.

كما تبحث السفيرة، دور الاتحاد الإفريقى فى تحريك الدعوى والقرار فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بطلب الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية بلاهاى، حول مدى قانونية فصل الاستعمار البريطانى لإقليم جزر تشاجوس التابع لدولة موريشيوس تحت الاحتلال، وضمه للتاج البريطانى وطرد سكانه قسريا، والترافع أمام المحكمة باسم الاتحاد لمؤازرة موريشيوس، وصولا للأثار القانونية لحكم المحكمة لصالح إنهاء الاحتلال البريطانى للجزر وعودتها لوطنها الأم موريشيوس .

كما سيتخلل زيارة السفيرة لواشنطن لقاء مع مسئولين فى البنك الدولى، ومديرة مركز إيكسيد للتحكيم الدولى .