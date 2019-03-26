video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد عن الاوليمبياد الخاص للألعاب العالمية : بدايات الأمل والعمل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:15 م
محمد بن زايد عن الاوليمبياد الخاص للألعاب العالمية : بدايات الأمل والعمل الشيخ محمد بن زايد
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على مشاركة حضوره فعاليات الاوليمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى 2019، التى تستضيفه إمارة إبو ظبي الأن.

ونشر ولى عهد أبو ظبى، مقطع فيديو من مشاركته فى فعاليات البطولة عبر حسابه الشخصى مشيداً بالتنظيم الكبير، قائلاً "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، بدايات الأمل والعمل ونهايات الإبداع والتميز".

وظهر بن زايد فى مقطع الفيديو اثناء حضوره فعاليات البطولة بصحبه الكثير من الأمراء ومسئولى الدولة، وتقديمه للأبطال المشاركين فى البطولة للجمهور، ومشاهدته العرض الخاص بالبطولة.

1111838-الشيخ-محمد-بن-زايد
 

 

1154148-بن-زايد

يذكر أن  أبو ظبى ، استضافت  7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى أقيم  فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد يشكر القائمين على تنظيم الأولمبياد الخاص أبو ظبى 2019

صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان فى قصر الرئاسة بأبوظبى

الشيخ محمد بن زايد: اعتماد 5.6 مليار درهم لدعم البحث فى المجالات الحيوية

الامارات

ابو ظبي

اخبار الامارات

بن زايد

محمد بن زايد

أوليمبياد الخاص

الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة