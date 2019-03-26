محمد بن زايد عن الاوليمبياد الخاص للألعاب العالمية : بدايات الأمل والعمل

كتب آسر أحمد

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على مشاركة حضوره فعاليات الاوليمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى 2019، التى تستضيفه إمارة إبو ظبي الأن.

ونشر ولى عهد أبو ظبى، مقطع فيديو من مشاركته فى فعاليات البطولة عبر حسابه الشخصى مشيداً بالتنظيم الكبير، قائلاً "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، بدايات الأمل والعمل ونهايات الإبداع والتميز".

وظهر بن زايد فى مقطع الفيديو اثناء حضوره فعاليات البطولة بصحبه الكثير من الأمراء ومسئولى الدولة، وتقديمه للأبطال المشاركين فى البطولة للجمهور، ومشاهدته العرض الخاص بالبطولة.

يذكر أن أبو ظبى ، استضافت 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى أقيم فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.