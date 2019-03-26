محافظ كفر الشيخ: إنشاء رصيف جديد لمراكب الصيد بميناء البرلس

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه ناقش أعمال تطوير ميناء البرلس، بإنشاء رصيف جديد لمراكب الصيد بالميناء، وإنه تابع حركة الصيد والمراكب بميناء البرلس البحرى، وسبل توعية الصيادين بالتغيرات المناخية وإجراءات الوقاية والأمن والسلامة المهنية، مشيداً بالجهود المخلصة والمتميزة فى هذا المجال.

وفى سياق آخر، كلف محافظ كفر الشيخ، عبدالمحسن الاودن، رئيس مركز ومدينه فوه، بمرافقة وفد من طلبة كلية الآداب جامعة طنطا، فى زيارته إلى أثار فوه الإسلامية، وللمساجد الأثرية بمدينه فوه وأبرزها مسجد القنائى وأبو المكارم،والتكيه الخلوتيه وربع الخطابية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة تفييده عبدالجواد، دكتوره بكلية الآداب جامعة طنطا قسم الآثار ياسر الكردى، مدير اداره الاثار بفوه ومفتشى الاثار بإدارة اثار فوه.

وأكد ياسر الكردي، مدير إدارة الآثار بفوه على أن هناك برامج لنشر الوعى الاثرى و السياحى بوضع محافظة كفر لشيخ بصفه عامة، وفوه بصفة خاصة على خريطة السياحة عالمياً ومحلياً.