محافظا المنوفية والغربية يشهدان حفل توزيع جوائز مسابقة ست الحبايب 2019

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة "ست الحبايب 2019" والذى نظمتها إذاعة وسط الدلتا تحت شعار (إرادة حياة)، بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم، ونبيل طه رئيس الإدارة المركزية لإذاعة وتليفزيون وسط الدلتا والإعلامية سحر الجبالى مدير عام إذاعة وسط الدلتا، وأمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية .

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرءان الكريم، وعرض فيلم تسجيلى لبعض النماذج المشرفة لأمهات التحدى والإرادة لإقليم وسط الدلتا.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، أن الأم هى الأصل الذى يبدأ منه وعليه يرتكز بناء كل من المجتمع والأسرة والدولة والوطن، فهى مربية الأجيال الصاعدة والأصل فى وجود الرجال وتربيتهم ليكونوا رجالاً وهى نصفه الآخر، وتعمل النساء على تقديم الخير لمجتمعها وأسرتها والعالم كله.

وأشار محافظ المنوفية، أن عام 2030 هو عام تمكين المرأة، والذى يعد وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التى تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها فى المجتمع المصرى، ووقايتها من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها لأن المرأة تمثل مجتمعاً بأكمله.

ووجه المحافظ الشكر لنساء وأمهات مصر العظيمات وكل القائمين على تنظيم هذه الإحتفالية، مؤكدا على إستمرار التعاون المثمر بين محافظة المنوفية ومحافظة الغربيه فى كافة أوجه القطاعات المختلفة، مما ينعكس إيجابيا على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد أعرب محافظ الغربية عن سعادته بحرص محافظ المنوفية على المشاركة فى هذا الحفل، مؤكداً على أن الآم المصرية رمز العطاء والتضحية وأساس الأسرة وعمادها تؤدى رسالتها بكل فخر وأعتزاز عبر الحياة وتتخطى الصعوبات من أجل أبناءها، تؤهلهم لكى يكونوا أبناء أبرار بمصرنا الغالية موجها التحية من القلب إلى كل أمهات الشهداء .

وفى نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، وتوزيع جوائز مادية وعينية وشهادات تقدير على 45 من الامهات الفائزات بالمسابقة من بينهم 20 سيدة من محافظة المنوفية .

وعلى هامش الاحتفالية أمر محافظ المنوفية بتوفير كرسى كهربائى لأحدى السيدات من ذوى الإعاقة بمركز قويسنا مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية ولمساعدتها على سهولة الحركة والتنقل به.



محافظا المنوفية والغربية على المنصة

جانب من الحضور



محافظا المنوفية يوزالجوئز على الفائزات بمسابقة ست الحبايب



محافظا المنوفية والغربية يتبادلان الدروع

محافظا المنوفية مع أحدى السيدات



محافظا المنوفية والغربية مع أحدى السيدات الفائزات بمسابقة ست الحبايب



محافظا المنوفية والغربية أثناء تبادلا الدروع



محافظا المنوفية والغربية مع السيدات الفائزات بمسابقة ست الحبايب



محافظا المنوفية والغربية مع السيدات الفائزات بمسابقة ست الحبايب